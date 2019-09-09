Барселона и Пальма-де-Майорка вошли в топ-20 самых посещаемых городов мира

В рейтинг 20 самых посещаемых туристами городов мира вошли два представителя Испании - Барселона и Пальма-де-Майорка. Рейтинг Global Destination Cities Index 2019 составила компания Mastercard.
Так, Барселону в 2018 году посетили 9 миллионов туристов. Столица Каталонии поднялась в этом году на одну строчку и заняла 17 место.
В Пальме отдохнули за год 8,9 миллиона иностранных туристов, что позволило городу занять 19 позицию.
Возглавляет рейтинг Бангкок с 22 миллионами туристов. Далее идут Париж и Лондон (примерно по 19 миллионов).
Что касается Испании, то Мадрид занял 32 место (5,9 млн туристов), Санта-Крус-де-ла-Пальма - 43-е (4,8 млн), а Малага - 64-е (3,5 млн).Темы: Туризм Барселона Пальма де Майорка