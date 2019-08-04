Аквапарк на Тенерифе шестой год подряд становится лучшим в мире

«Сиам Парк» (Siam Park) на острове Тенерифе снова признан лучшим аквапарком в мире. Уже шестой год подряд ни один аквапарк не может сместить Siam Park с пьедестала. Премии вручает ежегодно портал о путешествиях TripAdvisor.
Siam Park раскинулся на территории больше 18 гектаров. На туристов особенно сильное впечатление производит 28-метровая горка Tower of power с почти вертикальным падением, горка «Вулкан» со световыми эффектами, горка «Дракон» и огромный бассейн с искусственными волнами.
Аквапарк находится на юге Тенерифе в курортной зоне Коста-Адеха.Темы: Туризм