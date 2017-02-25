10 самых красивых пляжей Испании

Испанские пляжи традиционно входят в списки лучших в Европе. Каждый год портал Tripadvisor обновляет рейтинг Traveller's Choice, который составляется на базе миллионов оценок, отзывов и комментариев туристов со всего мира. В 2017 году два испанских пляжа вошли в европейский топ-10, а пляж Ла-Конча (Сан-Себастьян) официально был признан красивым в Европе. Ниже представлен список 10 самых красивых пляжей Испании, составленный на 2017 год. В следующем году рейтинг будет опять пересмотрен.