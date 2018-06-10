Жители Понферрады решат на референдуме, можно ли шуметь во время ЧМ по футболу

Мэрия Понферрады (Леон) объявила о проведении народного голосования по вопросу ограничения уровня шума на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Референдум будет проводиться с помощью специально созданного сайта. Он будет доступен всем жителям муниципалитета старше 18 лет 11 июня с 10:00 до 22:00

Городские власти сообщают, что рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на период ЧМ, в связи с вероятным увеличением уровня шума. Они отмечают, что через муниципалитет проходит сразу два маршрута Пути Святого Иакова и футбольные болельщики могут доставлять неудобства паломникам, число которых в летний сезон возрастает. Предлагается установить уровень звука общественных местах не выше 20 децибел, а также обязать жителей не включать громко трансляции с ЧМ и держать под контролем свои эмоции во время просмотра матчей.