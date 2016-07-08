Виктор Вальдес подписал контракт с «Мидлсбро»

Испанский вратарь Виктор Вальдес подписал контракт с английским клубом «Мидлсбро», которым руководит испанский тренер Айтор Каранка. Последние 18 месяцев для Вальдеса были непростыми, и он так и не получил возможность сыграть в «Манчестер Юнайтед».

Всего несколько дней назад контракт Вальдеса с «Манчестер Юнайтед» завершился, и игрок смог на правах свободного агента перейти в «Мидлсбро». Таким образом, чемпион мира 2010 года и бывший вратарь «Барселоны» будет играть в команде, которая только что вышла в первый английский дивизион.

«Я очень доволен трансфером, потому что Виктор сконцентрирован на работе. Мы много говорили, чтобы понять, зачем он переходит в этот клуб и что он может привнести в команду. Для нас честь иметь возможность привести в команду такого игрока, как Вальдес», – заявил Айтор Каранка.