В Рио обокрали паралимпийскую сборную Испании

Через 4 дня после прибытия паралимпийской сборной Испании в Рио-де-Жанейро у троих членов команды по легкой атлетике украли деньги из их комнат в олимпийской деревне, где они остановились, чтобы принять участие в играх. Об этом сообщает издание 20minutos со ссылкой на собственные источники.

Всего было украдено 350 евро людьми, которые представились уборщиками. По информации источников, подозрение может пасть только на них.

Рио-де-Жанейро принимает у себя паралимпийские игры с 7 по 18 сентября. Они будут проходить на тех же объектах, что и Олимпийские. Это первый раз, когда подобного уровня мероприятия проходят в Латинской Америке.