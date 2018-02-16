В Испании расследуют инцидент с жестом футболиста Пике

Королевская федерация футбола Испании начала расследование инцидента с участием защитника «Барселоны» Жерара Пике во время матча с «Эспаньолом». Пике забил гол в этой встрече, после чего показал провокационный жест в адрес фанатов "Эспаньола". Эти действия игрока возмутили испанское футбольное сообщество, хотя сам Пике назвал свой жест саркастическим.