«Севилья» будет штрафовать за перепродажу билетов на финал Лиги Европы

«Севилья» сообщила на официальном сайте о своем решении оштрафовать тех владельцев абонементов, которые будут перепродавать билеты на финал Лиги Европы. Напомним, что «Севилья» встретится с «Ливерпулем» 18 мая в Базеле (Швейцария).

Андалусский клуб уже открыл дело против десяти владельцев абонементов, которые попытались перепродать свои билеты на финал Кубка Короля против «Барселоны». Их билеты были аннулированы, а самим болельщикам запретили пользоваться абонементом в течение полугода.

«Севилья» также будет мониторить социальные сети, чтобы предотвратить перепродажу билетов на финалы Лиги Европы и Кубка Короля и открывать дела против владельцев абонементов.