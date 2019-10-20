Рафаэль Надаль женился на Франциске Перелло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло, с которой он встречается уже 14 лет.
Свадьба прошла на Майорке в поместье Ла-Форталеса. Церемонию посетили 350 человек, в числе которых были и бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией. Свадьба проходила под охраной полиции, которая следила, чтобы над поместьем не запускали дроны. Персонал, обслуживавший свадьбу, подписал договор о неразглашении.
Жена Надаля младше его на два года, ей 31 год.Темы: Спорт Рафаэль Надаль