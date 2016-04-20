Рафаэль Надаль: титулы необходимы для уверенности в себе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в воскресенье выиграл турнир в Монте-Карло, подчеркнул, насколько важны титулы для уверенности в себе. Теперь Надаль начинает выступление на турнире в Барселоне в матче против Марселя Гранольерса.

«Естественно, титулы и победы необходимы для уверенности в себе. Победа в Монте-Карло придала мне уверенности и спокойствия. Сложно выигрывать два турнира подряд, но я здесь, в Барселоне, и попытаюсь сделать все, чтобы получить такую возможность», – отметил Надаль после выставочного матча в мини-теннис с Кеи Нишикори.

Надаль, на счету у которого восемь побед в турнире Barcelona Open, надеется продолжить показывать хорошую игру: «Это сложный турнир, посмотрим, что произойдет. Победа в Монте-Карло очень важна, и когда ты выигрываешь, потом легче продолжать выигрывать, а когда проигрываешь – легче продолжать проигрывать. Такова жизнь спортсмена».

«Мне удалось обыграть на грунте лучших теннисистов в мире. С самого начала года я хорошо играл, но турнир в Австралии неудачно сказался на мне, потому что я был уверен, что готов провести хороший турнир. Надеюсь, что смогу показать свою игру в Барселоне», – заключил Надаль.