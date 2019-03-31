Почему Месси арендует самолёты, а не пользуется собственным?

Лионель Месси в прошлом декабре приобрёл за 15 млн долларов американский самолёт Gulftream V 2004 года. Тем не менее, футболист почти не использует его, и вынужден арендовать более бюджетные варианты, пишет La Información.

Первый полёт футболиста на Gulftream V состоялся 9 декабря, когда Месси отправился из Барселоны в Мадрид на матч Кубка Либертадорес между «Ривер-Плейт» и «Бока-Жуниорс». В поездке его сопровождали коллеги по команде Жерар Пике и Артуро Видаль.

Самолёт Месси зарегистрирован в Аргентине, а сам футболист является налоговым резидентом Испании. По этой причине самолёт формально не может совершать внутренние перелёты в воздушном пространстве стран Европейского союза, то есть не может перевозить пассажиров, товары или багаж, не покидая пределов страны. К тому же, в соответствии с тем же законодательством ЕС, самолёт нельзя предоставлять в аренду.

Из-за сложностей с использованием собственного самолёта, Месси арендует для полётов другие, гораздо более бюджетные летательные аппараты. Так, недавно, он арендовал у банкира Хайме Ботина Piaggio Avanti P180, который значительно уступает по характеристикам Gulftream V. Самолёт Месси включает 16 пассажирских сидений, которые раскладываются и превращаются в кровати, может развивать скорость до 940 км/ч и пролететь более 10 тысяч км. Piaggio Avanti, в свою очередь, рассчитан на шестерых пассажиров, развивает скорость до 737 км/ч и имеет дальность полёта до 2795 км.