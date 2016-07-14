Новый игрок «Барселоны» Лукас Динь представлен на «Камп Ноу»

В четверг на «Камп Ноу» прошла презентация нового защитника «Барселоны» Лукаса Динь, о трансфере которого было объявлено вчера вечером. Динь отметил, что «Барса» – это прекрасное место для развития и что каталонский клуб предоставит ему стабильность.

«Я ищу стабильности и хорошего проекта, и все это есть у «Барселоны». Я молод, хочу развиваться и усердно работать, чтобы развить все свои способности. Мне важно быть именно в «Барсе», потому что это прекрасное место для прогресса. Для меня огромная мотивация тренироваться с двумя самыми лучшими игроками в мире, рядом с ним я смогу развиваться», – сообщил Динь во время своей презентации.

22-летний французский защитник подпишет с «Барселоной» пятилетний контракт, а за его переход каталонцы заплатят «ПСЖ» 16,5 миллиона евро и 4 миллионов в качестве бонуса. Таким образом, Динь становится уже третьим усилением «Барсы» этим летом после Самуэля Умтити и Дениса Суареса.