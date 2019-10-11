Названы расценки на договорные теннисные матчи в Испании

Проиграть подачу - 1 тыс. евро. А весь теннисный матч - 5 тыс. Раскрыты суммы, которые получали в Испании теннисисты, замешанные в договорных матчах.
Расследование завершено и его результаты переданы в суд. В числе других в договорных матчах оказались задействованы теннисисты Марк Форнелл-Местрес и чемпион парных «Шлемов», Олимпиады и итогового турнира ATP Марк Лопес. Всего в мошеннической схеме замешаны 25 человек.
За умышленно проигранную подачу теннисистам предлагали 1 тыс. евро, а за весь матч - 5 тыс. При этом все планировалось заранее. За год на «договорняках» удавалось заработать 3,6 млн евро.Темы: Спорт