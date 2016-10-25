Месси, Гризманн и Суарес получили премии Ла Лиги

В понедельник вечером в Валенсии прошла церемония вручения премии Ла Лиги по результатам сезона на 2015/16. Среди победителей можно отметить игроков «Барселоны» Луиса Суареса и Лео Месси, а также нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Лучшим игроком Ла Лиги прошлого сезона был назван француз Антуан Гризманн, и за него премию получил президент «Атлетико» Энрике Сересо. Лучшим тренером стал Диего Симеоне, чья команда завершила Ла Лигу на третьем месте и дошла до финала Лиги Чемпионов.

Лучший вратарем стал Ян Облак из «Атлетико», который пропустил всего 18 голов в Ла Лиге, а его товарищ по команде Диего Годин стал лучшим центральным защитником. Что касается представителей «Мадрида», то Лука Модрич был назван лучшим полузащитником сезона, а Марко Асенсио – открытием года.

Премия лучшему бомбардиру сезона досталась Лео Месси, который не смог присутствовать на церемонии, и награду забрал советник «Барселоны» Карлес Решак. Лучшим иностранным игроком Ла Лиги стал нападающий «Барсы» Луис Суарес, который также отсутствовал на вручении премий.