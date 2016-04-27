Мануэль Пеллегрини: «Реал» удовлетворен ничьей

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини сообщил, что «Реал Мадрид» удовлетворился ничьей в матче полуфинала Лиги Чемпионов, и добавил, что и не ожидал большего от «Реала».

«Я не ожидал большего от «Реала», потому что впереди еще ответный матч. «Мадрид» удовлетворился ничьей, а мы были не особо креативны на последних метрах», – заявил Пеллегрини после матча.

Тренер выразил разочарование из-за травмы Давида Сильвы, однако его возвращение в ответной игре пока не исключается: «У нас было всего несколько ударов по воротам, а потом Сильва травмировался. Без него мы потеряли контроль мяча. Я не исключаю, что он вернется к ответной игре, посмотрим, как он будет восстанавливаться».

«Мы увидели тот «Мадрид», который ждали. Обеим командам не хватило креативности у ворот соперника. Мне кажется, что безголевая ничья – лучший результат при отсутствии победы. Им выгодна ничья, но не 0:0. Осталось 90 минут, кто будет играть лучше, тот и пройдет в финал», – сообщил Пеллегрини.