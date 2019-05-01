Испания изменила формат Суперкубка и Кубка короля

С 2020 года Суперкубок проходить в формате "Финала четырех". С одной стороны это будут финалисты национального Кубка, а с другой – чемпион и вице-чемпион Испании. В случае если одна и та же команда будет подходить под оба критерия, место в розыгрыше Суперкубка получит следующая по итоговому месту в чемпионате Испании. Полуфиналы Суперкубка пройдут 8-9 января 2020 года, финал – 12 января.

Также внесены изменения в формат национального Кубка. В розыгрыше турнира в сезоне-2019/20 примут участие 116 команд. Всего запланировано шесть стадий на вылет, все встречи будут иметь одноматчевый формат, кроме полуфиналов, в которых будут сыграны матч дома и матч на выезде.

Источник: Р-Спорт