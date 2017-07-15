Дани Себальос – новый игрок «Мадрида»

«Реал Мадрид» и «Реал Бетис» достигли соглашения по поводу трансфера Дани Себальоса в столичный клуб. Молодой полузащитник подпишет с «Реалом» шестилетний контракт во время презентации, которая пройдет в следующий четверг, 20 июля, на «Сантьяго Бернабеу».

20-летний полузащитник выступал в «Бетисе» с 2014 года, забив за севильскую команду семь голов в 105 матчах. Себальос присоединится к тренировкам своей новой команды только 21 июля в США из-за участия в молодежном Чемпионате Европы, где он стал лучшим игроком.

«Вы не можете представить гордость и ответственность, которую я чувствую в связи с переходом в «Мадрид». Я отдам всего себя, чтобы сделать историю этого клуба еще более великой. Меня сопровождают две вещи, которые и привели меня сюда: скромность и работа. Я постараюсь показать, что заслуживаю носить эту футболку», – написал Себальос в своем твиттере после официального объявления о трансфере.