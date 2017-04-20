«Барселона» вылетела из четвертьфинала Лиги Чемпионов

«Барселона» не смогла совершить еще один камбэк в Лиги Чемпионов на «Камп Ноу», сыграв с «Ювентусом» в безголевую ничью после крупного поражения в первом матче (3:0). Таким образом, «Барса» попрощалась с мечтой о завоевании Лиги Чемпионов в этом году.

Ни Месси, ни Неймару, ни Суаресу не удалось повлиять на исход встречи, а тактические замены «Барсы» никак не изменили игру. Болельщики, заполнившие стадион, поддерживали команду, которая не сдавалась до самого конца и пыталась сделать все возможное, чтобы вернуться в игру.

Каталонцам нужно было забить четыре гола для прохода в следующий тур, но это было сложно сделать против «Ювентуса», который за всю Лигу Чемпионов пропустил только два. «Барса» нанесла 17 ударов в сторону ворот, однако только один был по воротам Буффона. В отличие от «ПСЖ», «Ювентус» не боялся играть на «Камп Ноу» и готов бы отстоять свой результат.

«Барселона» сыграла лучше, чем в первой встрече на выезде, но этого уже было недостаточно, чтобы заставить «Ювентус» понервничать. Во втором тайме каталонцы бросили все силы на атаку, в которой участвовал даже Жерар Пике, но эффективность подвела в этот раз игроков «Барселоны».

«Барселона» – «Ювентус» 0:0

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто (Маскерано, 78'), Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 58'), Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 84'), Дибала (Бардзальи, 75'), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88').