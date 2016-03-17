«Барселона» поддерживает идею создания Суперлиги

Несколько недель назад английская газета The Sun опубликовала информацию о том, что представители «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля» встретились для обсуждения создания межнациональной Суперлиги. По задумке, в этой лиге будут участвовать только самые статусные клубы.

Вице-президент «Барселоны» по финансовым операциям Сюзана Монье высказалась в поддержку данной идеи: «Нам нужно создать европейскую Суперлигу, которую бы могли контролировать сами клубы. Сейчас мы все зависим от ФИФА и УЕФА. Создание отдельной лиги должно стать нашей целью».

Главной проблемой английских клубов является попадание коммерчески не очень привлекательных команд в Лигу Чемпионов, тогда так многие команды Премьер-Лиги остаются вне турнира.