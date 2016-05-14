«Барселона» - чемпион Ла Лиги

«Барселона» в субботу обыграла на выезде «Гранаду» со счетом 3:0 и стала чемпионом Испании. Все три гола забил Луис Суарес

Несмотря на упорную борьбу с «Реалом», «Барсе» удалось защитить титул чемпиона благодаря хет-трику Луиса Суареса. «Барселона» справилась со своей задачей уже к перерыву, поскольку «Гранада» не оказала почти никакого сопротивления сопернику. При счете 0:2 у хозяев были возможности сократить счет, однако «Барса» контролировала ход игры и не дала «Гранаде» отыграться.

Только в течение 15 минут «Барса» математически не была чемпионом, когда «Реал Мадрид» вышел вперед против «Депортиво», а на «Лос-Карменес» счет оставался 0:0. На 22-й минуте Пичичи турнира Луис Суарес вывел команду вперед, и с этого момент Ла Лига была в руках у каталонцев.

«Гранада» – «Барселона» 0:3

Голы: 0:1 – 22' Суарес, 0:2 – 38' Суарес, 0:3 – 86' Суарес.

«Гранада»: Фернандес, Ломбан, Бабен, Кошта (Дория, 81'), Лопеш, Дукуре, Перес, Рочина (Куэнка, 46'), Рико, Пеньяранда, Эль-Араби (Барраль, 77').

«Барселона»: тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Маскерано (Матье, 75'), Альба, Ракитич (Туран, 79'), Бускетс (Серджи Роберто, 88'), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.