«Атлетико» продолжает преследовать «Барселону»

В 34-м туре Чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл баскский «Атлетик» с минимальным счетом 0:1 благодаря голу Фернандо Торреса. Таким образом, команда Диего Симеоне продолжает преследовать «Барсу», которая также добилась победы против «Депортиво».

«Атлетико» вновь продемонстрировал, как нужно играть одной командой – без особого превосходства, но уверенно. В одном из самых сложных выездов на «Сан Мамес» мадридцы добились победы благодаря крепкой защите и голу Торреса в конце первого тайма.

Несмотря на отсутствие лучшего бомбардира «Атлетика» Арица Адуриса, подопечные Вальверде не так плохо начали матч. Удары по воротам и травма Година помогли баскам провести хорошее начало встречи, однако все завершилось голом на 39-й минуте.

Во втором тайме, выполнив свою главную задачу, «Атлетико» пришлось защищаться всеми силами перед попытками басков сравнять счет. Весь второй тайм «Атлетик» прессинговал соперника в надежде ухватить одно очко, однако никому из игроков не удалось пробить Облака на воротах.

«Атлетик» – «Атлетико» 0:1

Гол: 0:1 – 39’ Торрес.

«Атлетик»: Ирайсос, Де Маркос, Боведа, Эчейта (Итурраспе, 66'), Баленсиага, Сан Хосе, Беньят, Сусаета (Иньиго Лекуэ, 73'), Рауль Гарсия, Муниаин (Иньяки Уильямс, 59'), Вигера.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин (Люка Эрнандес, 11'), Филипе Луис, Томас (Феррейра Карраско, 62'), Фернандес, Коке, Сауль, Торрес, Гризманн.