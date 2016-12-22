Ариц Адурис продлил контракт с «Атлетиком» до 2018 года

Нападающий сборной Испании Ариц Адурис продлил контракт со своим клубом, баскским «Атлетиком», до конца сезона 2017/18. Кроме того, была увеличена сумма отступных в контракте игрока до 40 миллионов евро.

35-летний нападающий проводит пятый сезон в составе «Атлетика», но уже является одним из лучших игроков в истории клуба. В данный момент на его счету 297 матчей, в которых он отметился 133 голами, последний из которых был забит в понедельник против «Сельты».

«У меня в «Атлетике» много целей, которые меня мотивируют как на командном уровне, так и на индивидуальном. Я многое могу привнести в команду, и рад возможности помогать «Атлетику» в этом и в следующем году», – сообщил Адурис после подписания нового контракта.