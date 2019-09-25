Адвокат Роналду раскритиковал испанское налогообложение

«Мы были возмущены», - признается он. «В случае с Роналду не было речи о том, чтобы не платить налоги с доходов. Налоговая служба стала просить еще больше. Криштиану знает причины своего переезда в Италию из Испании, я их не знаю. Неправомерная политика налоговых властей отталкивает игроков от переезда в Испанию, это очевидно. Футболисты, принимая решение, берут в расчет не только спортивный фактор, но и налоговый», - добавил он. Его слова приводит Sprts.ru.

По его словам, итальянское налогообложение очень привлекательно. «В Испании такую гибкую схему [налогообложения] представить сложно, но ее пытаются модернизировать. Это по крайней мере поможет не отталкивать футболистов», – сказал Чоклан.