Выходец из России требует 10 млн евро за ошибку испанского суда

Выходец из РФ Сергей И., которого два года продержали в испанской тюрьме и еще несколько лет не разрешали покидать страну по подозрению в убийстве, теперь требует от властей Испании компенсацию в размере 10 млн евро.

Сергей в 2008 году собирался получить американское гражданство и пойти служить в НАТО. Он уже был в США, когда был выдан ордер на его арест и экстрадицию в Испанию. Там его заподозрили в убийстве пожилого немца и его садовника, которое произошло еще в 1997 году в провинции Валенсия.

В Испании Сергея поместили за решетку, где он провел два года в ожидании суда. По его словам, обращались там с ним, как с обычным преступником, и содержали в одной камере с террористами ETA. Потом его выпустили, но запретили покидать Валенсию до суда. Процесс сильно затянулся. В результате Сергей еще несколько лет не мог уехать из Испании и потерял две работы. Заседание суда состоялось в 2012 году. Прокурор заявил, что у него нет никаких доказательств, после чего судья снял с Сергея все обвинения.