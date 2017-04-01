В Мурсии россиянина обвиняют в похищении человека и вымогательстве

Гражданин РФ Вячеслав К., обвиняемый в похищении своего соотечественника и вымогательстве средств, которыми тот располагал для покупки квартиры, отказался признавать свою вину. Как сообщают информационные агентства Испании, во время своей явки в Провинциальную судебную коллегию Мурсии обвиняемый не захотел прийти к соглашению с прокурором, которое позволило бы ему избежать слушания.

Обвинение требует для россиянина наказания в виде заключения под стражу на общий срок в 9 лет. Помимо похищения ему инкриминируется избиение жертвы. Вместе с Вячеславом действовал подельник, личность которого была установлена, однако определить его местонахождение оказалось невозможным.

Согласно предварительным заключениям прокуратуры, обвиняемый, в настоящее время находящийся под стражей, запланировал похищение заранее. Для этого он обратился к бывшей возлюбленной, которая по совместительству была подругой пострадавшего, с просьбой арендовать автомобиль на свое имя. Не зная о планах обвиняемого, девушка согласилась. На вышеупомянутой машине 4 ноября 2011 года злоумышленник и его подельник отправились в один из районов Мурсии, где жил пострадавший, и убедили его поехать с ними в торговый центр. Спустя несколько часов они вернулись к дому потерпевшего и снова выманили его на улицу, ударили электрошокером и затолкали в автомобиль. После этого они направились в городок Вильяхойоса (Аликанте) и потребовали отдать им деньги. Пострадавший предложил им 5 000 евро, однако преступники потребовали по меньшей мере 30 000. В конце концов с помощью общей знакомой они получили еще 10 000, которые были переданы приехавшему с этой целью в Мурсию злоумышленнику, в то время как пострадавшего удерживали в подвале дома в Вильяхойосе. Еще 7 000 евро женщина вложила из собственных сбережений.

После передачи средств пленника уложили в багажник автомобиля и выпустили на свободу по дороге из Эльче в Кревильенте. По сведениям прокуратуры, при обыске автомобиля в нем был найден зуб пострадавшего и пятна крови.