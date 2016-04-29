В Испании стали активно штрафовать русских водителей

С начала текущего года в Испании резко выросло число штрафов, с которыми столкнулись русскоязычные резиденты, управляющие автомобилем без местных прав. Соответствующая статья санкционного кодекса Дорожного управления (DGT) была введена в 2014 году, но именно в последние месяцы она стала применяться особенно жёстко. По словам тех, кто уже столкнулся с дорожной полицией, штрафы раздают «без заминок».

Русскоязычных водителей даже забирали в отделение до прояснения ситуации, а некоторых держали там до утра. Назначались судебные процессы.

В очень редких случаях нарушителей отпускали без наказания, но со строгим условием поставить машину дома и не садиться за руль до получения испанских прав.

Размер штрафа может варьироваться от 200 до 500 евро.

Раньше без знания испанского языка получить права было почти немыслимо. Сейчас всё проще – в стране появилась русскоязычная автошкола Costa Drive.

Для резидентов из стран СНГ получить через неё испанские права гораздо легче. Основные клиенты – представители русскоязычной диаспоры Коста-⁠дель-⁠Соль.

Студенты Costa Drive значительно чаще сдают на права с первого раза по сравнению с показателями по Испании в целом. Кроме того, после получения прав сотрудники автошколы консультируют и помогают в решении любых автомобильных вопросов.

Costa Drive поможет прояснить любые вопросы по нормативам ПДД и порядку обмена/⁠получения прав в Испании. Стоит отметить, что эта компания создана именно для помощи русскоязычным автолюбителям в Испании.