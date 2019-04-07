Россиян с ветрянкой высадили из самолёта на Тенерифе

Как сообщает «Татар-информ», на отдыхе дети заболели ветрянкой. По этой причине их высадили из самолета. «Билеты уже были куплены до дома. В аэропорту прошли регистрацию, сели в самолёт. Но нас сняли прямо с борта. Попросили срочно покинуть самолёт в связи с опаснейшим заболеванием. Мы в течение нескольких секунд вышли из салона самолёта», – рассказывает женщина.

По словам челнинки, им выдали багаж и дали пять минут, чтобы экстренно покинуть аэропорт. «Билеты у нас сгорели. Денег осталось не так много. Обратилась в страховую компанию. Там ответили, когда дети полностью выздоровеют — вы сможете улететь. Сняли гостиницу. Ещё как минимум неделю будем продолжать отдыхать», — сообщила челнинка в социальных сетях.