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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Прокуратура Испании запросила 5,5 лет тюрьмы для депутата Резника

          Прокуратура Испании запросила 5,5 лет тюрьмы для депутата Резника

          10:16 20.02.2018

          Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

          "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам. Его слова приводит РИА Новости.

          В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

          В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

          Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

          Расследование этого дела заняло 11 лет.

          В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

          "Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.

          Подробнее - на сайте агентства РИА Новости.

          Темы: Русская Испания

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