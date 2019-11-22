Посол прокомментировал информацию об отказе Испании сотрудничать с Россией

Посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин прокомментировал публикации в ряде СМИ о том, что Испания якобы отказалась сотрудничать с Россией по вопросам кибербезопасности и борьбы с фейковыми новостями.

В частности, об этом писала газета El Pais. Сообщалось, что Мадрид передумал выполнять договоренности между двумя странами, достигнутые в ходе встречи глав МИД в прошлом году. Тогда Сергей Лавров и Жозеп Боррель договорились наладить совместное противодействие распространению информационных вбросов.

Корчагин , которого цитирует РИА Новости, заявил о своём «возмущении». «Меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать позитивно развивающиеся дружественные отношения между Россией и Испанией. Но меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей. Могут быть разные объяснения. Может, газета теряет рейтинг, читателей и таким образом пытается заработать себе сомнительные внимание и авторитет? Может, это как раз удачная операция деструктивных сил, которые пытаются наши отношениях разрушить, и они используют газету и манипулируют ей? Это печально в обоих случаях», – сказал посол.