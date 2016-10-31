Хабенский прокомментировал слухи о своем переезде в Испанию

Российский актер Константин Хабенский опроверг появившиеся в СМИ слухи о своем переезде в Испанию. В эфире радиостанции “Говорит Москва” актер заявил: “Это сказал кто-то другой, но не я».

Ранее портал “Дни.ру” сообщил о том, что Хабенский решил купить недвижимость в Испании и отдать дочь в католическую школу в Жироне. По информации издания, он приобрел квартиру в муниципалитете Плайя-де-Аро (Коста-Брава) площадью 98 квадратных метров за 265 тыс. евро.

В 2015 году стало известно, что Хабенский отправил своего сына Ваню учиться в Испанию и купил квартиру в Барселоне.