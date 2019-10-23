Житель Галисии умер после нападения ос

В Галисии 66-летний фермер скончался после нападения ос.
Как сообщают местные СМИ, мужчина работал в своем фермерском хозяйстве и случайно наехал трактором на осиное гнездо. Сначала он попытался уехать на тракторе, а затем выпрыгнул и бросился бежать. Чуть позже его тело с множеством укусов обнаружили лежащим на земле. На место происшествия прибыла бригада медиков на вертолете, но фермер был уже мертв.
Сейчас токсикологи выясняют, к какому виду принадлежали осы, атаковавшие фермера.Темы: Происшествия