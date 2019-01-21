Задержанный в Малаге джихадист собирался устроить теракт на ярмарке Манливы

27-летний марокканец, задержанный на прошлой неделе в Малаге по подозрению в участии в организации ДАИШ, которая считается террористической в ряде стран, собирался совершить теракт на ярмарке в Манливе (Малага), выступив в роли смертника.

Как сообщает испанская прокуратура, джихадист сам сообщил о своих планах на видеозаписи, которая была сделана прошлым летом. В беседах он также утверждал, что готов совершить теракт, не боится смерти, «знает, кто его халиф», и хочет «умереть мучеником».

Правоохранительным органам стало известно, что несостоявшийся смертник интересовался покупкой огнестрельного и холодного оружия. В прокуратуре добавляют, что в последние два месяца, он изучил большое количество официальных материалов «Исламского государства», включая видеозаписи об убийствах и обезглавливании.

Пока суд постановил заключить мужчину под стражу за участие в террористической организации.