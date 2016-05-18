Задержан лидер банды, похищавшей испанских бизнесменов в Армении

Национальная полиция Испании задержала в аэропорту Эль-Прат (Барселона) предполагаемого лидера организации, похитившей в Армении троих сотрудников одной из компаний Малаги по производству масла. Как сообщают информационные агентства страны, по всей видимости, он прибыл в Испанию в рамках подготовки дальнейших похищений.

По данным Генерального управления полиции, другие члены банды были задержаны в октябре прошлого и в феврале текущего года. Преступники похитили каталонского предпринимателя и троих представителей фирмы по производству масла из Малаги.

Задержанный прибыл в Испанию, чтобы выкрасть новых жертв – на этот раз предпринимателей в сфере виноделия из Гранады. Он убедил их подписать выгодный договор купли-продажи.

Национальная полиция предупреждает бизнесменов, выходящих на иностранные рынки, о необходимости удостовериться в реальном существовании компаний, с которыми они планируют работать, а также выяснить их истинные намерения. В особенности это касается проектов, реализуемых в незнакомой среде или на особо выгодных условиях.

Как ранее сообщала noticia.ru, испанские бизнесмены прилетели в Ереван для заключения договора о поставках оливкового масла. В аэропорту их встретили люди, которые выдавали себя за представителей компании, собиравшейся подписать договор. Похитители также оказались уроженцами Испании. Они отвезли бизнесменов в дом, где отобрали у них документы и потребовали выкуп. После получения всей суммы предпринимателей отпустили.