За ограблениями домов испанских футболистов стояла албанская группировка

В Испании обезврежена преступная группа, грабившая дома испанских футболистов. ОПГ состояла из четверых албанцев и одного испанца.
Как правило, ограбления происходили во время футбольных матчей, когда игроки были на поле. При этом часто в домах находились их семьи, что не останавливало грабителей.
Грабили в основном жилища игроков «Реала» и «Атлетико». За ними вели слежку и следили за профилями в социальных сетях. Добычей преступников становились наличные, драгоценности и спортивные трофеи.Темы: Происшествия