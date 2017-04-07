Яхту британского пенсионера унесло из порта Марбельи к берегам Кадиса

Службы спасения доставили на берег гражданина Великобритании, лодка которого села на мель у берегов Кадиса. Как сообщает издание La Opinión de Málaga, предыдущей ночью она была пришвартована на побережье Коста-дель-Соль.
Спасатели сообщили о случившемся в экстренную службу 112 около 6:00, после чего были немедленно уведомлены Гражданская гвардия, Морская служба спасения и местная полиция. Медицинская помощь пассажиру лодки не потребовалась. Им оказался 65-летний британец, пришвартовавшийся накануне вечером в порту Марбельи. Волнами его семиметровую яхту отнесло к берегам Кадиса. По словам спасателей, для того, чтобы оценить причиненный лодке ущерб, необходимо дождаться прилива.Темы: Происшествия Кадис Марбелья Туризм