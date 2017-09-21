Выяснилась причина отмены 17 рейсов в аэропорту Фуэртевентуры

В понедельник, 18 сентября, администрация аэропорта Фуэртевернтуры была вынуждена отменить 17 рейсов. Как выяснилось, у одного из самолётов на взлётно-посадочной полосе прямо перед взлётом произошла поломка.

По информации агентства Europa Press, были отменены 4 прибывающих рейса и 13 вылетов, ещё 4 самолёта были перенаправлены в другой аэропорт.

Местные власти в своём официальном заявлении сообщили о том, что взлётно-посадочная полоса была закрыта по техническим причинам с 18:47 до 00:25. Также в заявлении отмечается оперативная и корректная работа соответствующих служб в чрезвычайной ситуации.

Задержки рейсов коснулись 1600 пассажиров, 750 из которых пришлось ночевать в аэропорту. Для них были организованы специальные сервисные пункты, в аэропорту также работал дополнительный обслуживающий персонал и сотрудники службы безопасности.