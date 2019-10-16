Власти Испании: за беспорядками в Каталонии стоит желание расшатать обстановку в регионе

Правительство Испании прокомментировало акции протеста в Каталонии. В обнародованном заявлении говорится, что действия тех, кто устраивает беспорядки, хорошо скоординированы и направлены на намеренное расшатывание обстановки в регионе.
«Меньшинство хочет принести насилие на улицы каталонских городов, особенно Барселоны, Таррагоны, Жироны и Лериды», - говорится в заявлении. Митингующие устраивают провокации, это не мирные протестующие, а радикалы и вандалы, уверены в Мадриде.
«Цель правительства Испании остается и будет заключаться в том, чтобы гарантировать безопасность в Каталонии», - подчеркивается в сообщении.Темы: Происшествия