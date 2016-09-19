В жилом доме под Барселоной произошел взрыв

Один человек погиб и еще 17 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в одной из квартир в центре муниципалитета Премия-де-Мар (Барселона). Один из пострадавших находится в критическом состоянии, а травмы еще двоих оцениваются как тяжелые. Причины взрыва пока не установлены.

Как сообщили представители экстренных служб Каталонии, взрыв произошел в 8:24 на третьем этаже дома номер 194 по улице Гран-Виа-де-Луис-Компанис. Раненых доставили в госпитали Vall d'Hebron в Барселоне и Germans Trias i Pujol в Бадалоне. Остальных направили в другие клиники, и некоторые в скором времени были выписаны. На место происшествия прибыло 10 карет скорой помощи, санитарный вертолет и группа психологов для оказания помощи пострадавшим и их близким.

Взрыв произошел по неустановленной причине на третьем этаже восьмиэтажного здания. Впоследствии в доме возник пожар, от которого пострадало еще несколько квартир. Все жильцы были эвакуированы. По предварительным оценкам спасателей, в результате взрыва конструкция третьего этажа получила серьезные структурные повреждения. Как сообщил глава спасательной службы северной части столичного региона Давид Боррелл, пока в свои дома не могут вернуться 50 жильцов. Он также отметил, что экстренные службы постарались расчистить окрестности места происшествия, ликвидировав осколки стекол.

Мэрия Премия-де-Мар в экстренном порядке оборудовала муниципальный павильон для принятия пострадавших, а также связалась с местными резиденциями и отелями по вопросам их временного размещения.