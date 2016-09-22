В Каталонии за 37 дней произошло 281 землетрясение

В районе муниципалитета Сельва (Жирона, Каталония) было зарегистрировано 281 небольшое землетрясение в период с 8 августа по 15 сентября. По данным Института Геологии и Картографии Каталонии, самое большое по магнитуде землетрясение в 3,6 балла имело 190 подземных толчков и произошло 4 сентября. Ведомство получило около 300 обращений от граждан в связи с этим событием. Однако для этой местности подобное считается нормальным, так как регион находится на разломе.

С начала августа до 3 сентября было зафиксировано 90 миниземлетрясений. В основном все толчки в августе и сентябре имели магнитуду в 1,5 балла, так что не были замечены населением. Никакого материального ущерба также не было нанесено. Геологи утверждают, что почувствовать можно 2 - 2,2 балла.

В среднем в Каталонии регистрируется 800 землетрясений в год, большинство из них незаметны. В течение 2015 года население почувствовало только три: 9 апреля на побережье Таррагоны силой в 3,4 балла, 20 октября в Росесе – 4,3 балла, и 18 ноября в Баша-Серданья – 3 балла. За 2016 год заметили 4 толчка.

Геологи отмечают, что Каталония является зоной умеренной сейсмичности. Каждый год здесь бывает пять землетрясений магнитудой больше 3 баллов, каждые два с половиной года регистрируется одно в 4 балла, а каждые 30 лет - одно более 5 баллов.

Разрушительные землетрясения здесь были только в 1427-28 годах и в 1923-27 годах. Последний толчок, нанесший материальный ущерб, произошел 21 сентября 2014 года.