В Испании обезврежена крупная сеть наркоторговцев

Полиция Испании задержала 50 человек и изъяла 130 тысяч доз наркотических веществ. Это крупнейшее раскрытие сети наркоторговцев в Испании. Сотрудники правоохранительных органов провели две операции под кодовыми названиями "Alimaya" и "Koroway", разработанные в Аликанте и Альмерии. Целью их было остановить деятельность группировки, которая продавала так называемые «легальные наркотики» - химические вещества, которые производят на организм тот же эффект, что, к примеру, марихуана или кокаин.

На пресс-конференции полицейские объяснили, что эти вещества не относятся к разряду запрещенных, однако чрезмерное их употребление может очень сильно навредить здоровью, вплоть до летального исхода.

Преступники реализовывали их не только как «легальные наркотики», но и как пищевые добавки, таблетки для похудения или даже соли для ванн.

В прошлом году в Европе было создано 100 новых видов подобных веществ. А число зависимых, по данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, увеличилось в два раза.