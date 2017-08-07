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          Новости Испании » Новости » Происшествия » В Испании обезврежена банда, грабившая фуры на ходу

          В Испании обезврежена банда, грабившая фуры на ходу

          13:20 07.08.2017

          Использованный ими метод на полицейском жаргоне обычно называют "серфинг". Грузовик окружают три автомобиля, один из которых заезжает спереди, вынуждая водителя сбросить скорость, второй максимально приближается сзади, и с его крыши грабитель открывает кузов, чтобы затем выбросить добычу на дорогу, а третий автомобиль собирает украденное.

          На прошлой неделе в рамках операции Arrow по борьбе с хищениями товара Национальная полиция Испании задержала банду из 14 человек, которая осуществляла налеты на движущиеся грузовики. Как сообщает El Mundo, преступники атаковали машины, перемещавшиеся со скоростью не менее 80 км/ч, а их водители даже не замечали ограбления. В число задержанных вошли десять граждан Румынии и четыре марокканца. Злоумышленники были арестованы после шестичасовых переговоров, в ходе которых их убеждали покинуть дом, в котором они забаррикадировались, и сдаться полиции. Взломать двери офицеры не могли, так как судья отказал им в выдаче соответствующего ордера. 

          Арест был проведен в муниципалитете Бесерриль-де-ла-Сьерра. По предварительным данным, общая стоимость украденного имущества оценивается в несколько сотен тысяч евро. Большую его часть составляют мобильные телефоны, однако грабители также похищали планшеты и дорогой парфюм.

          "Серфинг" крайне опасен как для самих преступников, которые рискуют жизнью, так и для полицейских и водителей, так как злоумышленники ведут себя крайне агрессивно и не задумываясь врезаются в тех, кто может им помешать.

          Темы: Происшествия

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