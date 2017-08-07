В Испании обезврежена банда, грабившая фуры на ходу

Использованный ими метод на полицейском жаргоне обычно называют "серфинг". Грузовик окружают три автомобиля, один из которых заезжает спереди, вынуждая водителя сбросить скорость, второй максимально приближается сзади, и с его крыши грабитель открывает кузов, чтобы затем выбросить добычу на дорогу, а третий автомобиль собирает украденное.

На прошлой неделе в рамках операции Arrow по борьбе с хищениями товара Национальная полиция Испании задержала банду из 14 человек, которая осуществляла налеты на движущиеся грузовики. Как сообщает El Mundo, преступники атаковали машины, перемещавшиеся со скоростью не менее 80 км/ч, а их водители даже не замечали ограбления. В число задержанных вошли десять граждан Румынии и четыре марокканца. Злоумышленники были арестованы после шестичасовых переговоров, в ходе которых их убеждали покинуть дом, в котором они забаррикадировались, и сдаться полиции. Взломать двери офицеры не могли, так как судья отказал им в выдаче соответствующего ордера.

Арест был проведен в муниципалитете Бесерриль-де-ла-Сьерра. По предварительным данным, общая стоимость украденного имущества оценивается в несколько сотен тысяч евро. Большую его часть составляют мобильные телефоны, однако грабители также похищали планшеты и дорогой парфюм.

"Серфинг" крайне опасен как для самих преступников, которые рискуют жизнью, так и для полицейских и водителей, так как злоумышленники ведут себя крайне агрессивно и не задумываясь врезаются в тех, кто может им помешать.