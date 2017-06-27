В Гранаде неизвестный сломал монахине нос

В Гранаде монахиня Ордена рабынь Пресвятой Девы Марии подверглась агрессии со стороны неизвестного, который напал на нее прямо на улице и сломал послушнице нос с криком «За то, что ты монашка».

Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на источники в Национальной полиции, инцидент произошел около 9:00 на проспекте Макарена. Монахиня отвела группу детей в школу Escuela Hogar Divina Infantita и возвращалась обратно. По дороге на 55-летнюю женщину, которая шла по улице одна, напал неизвестный. Он ударил ее кулаком в переносицу и с криком «За то, что монашка» скрылся с места.

Пострадавшая описала агрессора как молодого мужчину в возрасте примерно 25 лет и рассказала о деталях его внешности. Впрочем, найти нападавшего пока не удалось. После удара монахиня направилась в медицинский центр, где ей оказали первую помощь и зафиксировали полученные повреждения.