В Германии за убийство собственных детей задержан уроженец Севильи

В 2004 году Юлия прилетела в Севилью, а через десять лет перебралась в Германию вместе с мужем-испанцем Серхио и двумя детьми. Все это время Серхио жаловался на депрессию и неоднократно угрожал расправой над детьми. По версии полиции, в субботу Серхио убил обоих сыновей в своем доме, когда Юлии там не было. Сам испанец утверждает, что мальчики стали жертвами злоумышленника, который ворвался в дом. Однако его слова расходятся с показаниями соседей.

Сейчас Серхио находится в психиатрическом отделении полиции под охраной. Юлия госпитализирована с нервным срывом.