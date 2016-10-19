В Барселоне задержаны банковские грабители на велосипедах

В последнее время ограбления банков стали большой редкостью в Барселоне. Меры безопасности, камеры наблюдения, небольшие суммы наличных в филиалах – все это заставляет налетчиков сто раз подумать, прежде чем решиться на ограбление. В течение долгих месяцев в Барселоне не поступало ни одного сообщения об ограблении банка. Двое молодых людей решили изменить эту ситуацию, атаковав отделение банка Sabadell по адресу улица Сант Пере 56.

Без перчаток, вооруженные резаком, они решили совершить преступление в стиле «Руки в верх, это ограбление». Они прибыли к закрытию банка на двух велосипедах, на которых намеревались сбежать. Сотрудники банка, в котором практически не было наличных, были удивлены. В итоге преступникам удалось добыть только 2600 евро.

У дверей молодых людей сразу же задержали полицейские, один из которых был ранен в драке. Грабителей ожидали, потому что на прошлой неделе они совершили налет на офис La Caixa по адресу Ла Рамбла 30, откуда им удалось унести 100 евро и попасть в объективы камер наблюдения. Такую же сумму они получили в Sabadell на улице Маркида Д-Аргентера 13. После этого нападения полицейские активизировали свою работу рядом со всеми отделениями банков в центре города.