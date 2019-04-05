В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Полиция Испании при поддержке грузинских правоохранительных органов провела спецоперацию в Барселоне. Всего задержаны 66 человек. 25 из них подогреваются в квартирных кражах. Еще 41 человек обвиняется в нарушении визового режима.
Кроме того, граждане Грузии незаконно захватили часть здания местной школы. Именно там и проходила спецоперация. По словам представителей полиции, грузины входили в крупную международную преступную группировку. Всего в рамках спецоперации задержаны более 100 человек из разных стран.Темы: Происшествия Барселона