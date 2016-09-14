Улицы Мадрида покрылись белой пеной

После долгожданного дождя, пришедшего на смену изнуряющей жаре, на улицах Мадрида появилась странная субстанция, напоминающая жидкое мыло. Как сообщает газета ABC, это явление заметили многие местные жители, которые опубликовали фотографии происходящего в социальных сетях. На некоторых улицах столицы скопление вещества столь значительным, что асфальт покрылся белой пеной.

Представители мэрии заверили репортеров, что это было не жидкое мыло, а «эмульсии» от автомобилей, скопившиеся на дорогах за долгий период без дождей. «Эта пена образовалась из продуктов эксплуатации автомобилей – тормозной жидкости, масла, остатков бензина и следов шин», - отметили источники в городской администрации. Они также подчеркнули, что подобные явления наблюдаются на только в Мадриде, но и в других городах и даже на трассах. «Генеральное управление дорожного движения всегда предупреждает водителей о необходимости быть осторожными при первых осадках после множества засушливых дней, так как асфальт может быть очень скользким из-за скопления масла и других автомобильных жидкостей», - заверили в мэрии.

Впрочем, многие жители Мадрида связали появление пены с недостаточно тщательной уборкой улиц. За последние несколько месяцев горожане неоднократно жаловались на эту проблему.

Эксперты из специализированного журнала Autofácil также отметили, что пена образовалась из масла, и предупредили о ее опасности для водителей.