Три человека стали жертвами наводнений в Испании

В Альмерии мужчина погиб в своем автомобиле, который застрял в затопленном туннеле. Он стал третьей жертвой непогоды, которая обрушилась на Испанию на этой неделе.
«Автомобиль на высокой скорости въехал в туннель как раз в тот момент, когда полиция его перекрывала», - цитирует Cadena Ser слова мэра Альмерии Рамона Фернандо-Пачечо. Двоих человек удалось спасти, а третий остался в машине и погиб. По словам мэра, ситуация в регионе остается сложной. Например, потребовалась эвакуация 70 человек из кемпинга в Кабо-де-Гата. А местный аэропорт закрыт из-за нелетных условий. «Но главное сейчас - не допустить новых человеческих жертв», - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось о еще двух жертвах стихии. Ими стала пожилая супружеская пара. Их тела были найдены в автомобиле, который оказался в зоне затопления в провинции Альбасете (Кастилия-Ла-Манча).Темы: Происшествия