Трансляция испанской велогонки с воздуха помогла обнаружить плантацию марихуаны

Вертолет, снимавший с воздуха велогонку «Вуэльта» в Испании, случайно зафиксировал целую плантацию марихуаны, расположенную на крыше одного из зданий.
Пролетавший над городом Игуалада в провинции Барселона вертолет снимал велосипедистов, участвующий в гонке. Внезапно в кадр попала крыша одного из строений с большим количеством зеленых кустов. Гражданская гвардия сразу заинтересовалась этим домом и провела проверку. Выяснилось, что это плантация конопли - около 40 растений.
Впрочем, хозяева успели заранее покинуть дом.Темы: Происшествия