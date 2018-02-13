Сети, которыми обтянули собор Лериды, не остановили аистов

На днях к собору в экстренном порядке выехали спасатели и экологи, чтобы освободить аиста, запутавшегося в сетях. Пока они обсуждали план действий, аист самостоятельно выпутался и улетел.

По мнению местных жителей, сети поставили как раз для того, чтобы отвадить птиц, так как считается, что они способствуют обрушению. Однако экологи утверждают, что эта мера абсолютно не оправдана. По их словам, гнезда аистов не могут причинить вреда зданию, а вот сети представляют реальную угрозу для птиц.