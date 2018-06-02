Протесты в Барселоне

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Новости
Недвижимость
Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
Туризм
На северо-западе Испании побит температурный рекорд
La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
La Vanguardia / Барселона и нудисты
Толедо - новая гастрономическая столица Испании
Праздник перегона скота в Мадриде
Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
Майорка в снегу
Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
В Мадриде появится скутершеринг
Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
Новая видеопрезентация Испании от Marca España
Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
Альмерия - гастрономическая столица 2019
Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
Бизнес
Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
Спорт
Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
Политика
Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
Новый ресурс
Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
Происшествия
В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
Antena 3 / Землетрясение в Испании
У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину
На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином
В Испании задержали троих неонацистстов
Протесты в Барселоне
Культура
Каталония попрощалась с корридой
La Vanguardia: Антонио Бандерас проводит кастинг в Барселоне
Общество
В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
Барселона: митинг за единую Испанию
Новый год в Мадриде
Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
Министерство труда Испании признало профессиональные заболевания горничных
В Испании может появиться первая женщина-генерал
В Мурсии расправились с тунцом, выброшенным на берег
Наука
Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
Русская Испания
El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
«Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»
В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019
Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет
Русский музей в Малаге подготовил новые выставки
Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы
Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х
В мире
Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
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Каталония должна вести диалог с Каталонией. Женералитет Каталонии должен взять на себя эту ответственность – представлять всех каталонцев, править для всех каталонцев, а не для меньшинства, которое поддерживает независимость
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